Бадминтон оказался идеальным заменителем кардиотренажеров
Игра в бадминтон положительно влияет на
сердечно-сосудистую систему
Любительский бадминтон – одно из самых популярных
спортивных развлечений, особенно в летний период. Активно занимаясь
бадминтоном, вы, несомненно, укрепляете здоровье. Исследования британских медиков показали, что бадминтон входит в ТОП-5 видов физической активности, полезных для здоровья.
Первое преимущество бадминтона
– это борьба с избыточным весом. При занятиях бадминтоном можно существенно
похудеть, а главное похудеть, принимая тоже самое количество пищи, т.е. не
садиться на диеты. Поскольку игра очень динамичная и приходится много бегать, то
количество энергии будет сжигаться большое количество, что в свою очередь будет
стимулировать похудение.
Однако еще более важным достоинством бадминтона оказалось то, как он воздействует на сердечно-сосудистую и дыхательную системы.
Бадминтон заставит организм работать интенсивнее и четко в ритм. Поначалу могут
возникать одышки, но с увеличением количества тренировок и приобретения опыта,
организм будет чувствовать ритм и сможет приспособиться и помочь Вам, если
имеются проблемы с этими системами.
Игра в бадминтон помогает
избавиться от стресса, снять напряжение и получить позитивные эмоции. При
игре в бадминтон за один час игры сжигается в среднем 500 калорий. Больше всего
задействованы ноги, торс и ведущая рука.