Бадминтон оказался идеальным заменителем кардиотренажеров

Игра в бадминтон положительно влияет на сердечно-сосудистую систему

Любительский бадминтон – одно из самых популярных спортивных развлечений, особенно в летний период. Активно занимаясь бадминтоном, вы, несомненно, укрепляете здоровье. Исследования британских медиков показали, что бадминтон входит в ТОП-5 видов физической активности, полезных для здоровья.

Первое преимущество бадминтона – это борьба с избыточным весом. При занятиях бадминтоном можно существенно похудеть, а главное похудеть, принимая тоже самое количество пищи, т.е. не садиться на диеты. Поскольку игра очень динамичная и приходится много бегать, то количество энергии будет сжигаться большое количество, что в свою очередь будет стимулировать похудение.

Однако еще более важным достоинством бадминтона оказалось то, как он воздействует на сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Бадминтон заставит организм работать интенсивнее и четко в ритм. Поначалу могут возникать одышки, но с увеличением количества тренировок и приобретения опыта, организм будет чувствовать ритм и сможет приспособиться и помочь Вам, если имеются проблемы с этими системами.

Игра в бадминтон помогает избавиться от стресса, снять напряжение и получить позитивные эмоции. При игре в бадминтон за один час игры сжигается в среднем 500 калорий. Больше всего задействованы ноги, торс и ведущая рука.