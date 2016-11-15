Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Куньлунь3 : 4Авангард
Хоккей  ЦСКА- : -Автомобилист
Хоккей  Спартак- : -Трактор
Футбол  Россия- : -Румыния
Хоккей  СКА- : -Барыс
Футбол  Италия- : -Германия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Бадминтон оказался идеальным заменителем кардиотренажеров

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Игра в бадминтон положительно влияет на сердечно-сосудистую систему

Любительский бадминтон – одно из самых популярных спортивных развлечений, особенно в летний период. Активно занимаясь бадминтоном, вы, несомненно, укрепляете здоровье. Исследования британских медиков показали, что бадминтон входит в ТОП-5 видов физической активности, полезных для здоровья.

Первое преимущество бадминтона – это борьба с избыточным весом. При занятиях бадминтоном можно существенно похудеть, а главное похудеть, принимая тоже самое количество пищи, т.е. не садиться на диеты. Поскольку игра очень динамичная и приходится много бегать, то количество энергии будет сжигаться большое количество, что в свою очередь будет стимулировать похудение.

Однако еще более важным достоинством бадминтона оказалось то, как он воздействует на сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Бадминтон заставит организм работать интенсивнее и четко в ритм. Поначалу могут возникать одышки, но с увеличением количества тренировок и приобретения опыта, организм будет чувствовать ритм и сможет приспособиться и помочь Вам, если имеются проблемы с этими системами. 

Игра в бадминтон помогает избавиться от стресса, снять напряжение и получить позитивные эмоции.  При игре в бадминтон за один час игры сжигается в среднем 500 калорий. Больше всего задействованы ноги, торс и ведущая рука.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Растим мышечную массу: урок второйРастим мышечную массу: урок второйВторая серия видеокурса «Советского спорта».Для роста мышц необязательно отжиматься каждый деньЗанятия танцами легче фитнеса, но так же способствуют похудениюВелотренажер может быть опасен при повреждении позвоночникаРастим мышечную массу за 20 уроковРастим мышечную массу за 20 уроковВидеокурс «Советского спорта» о том, как набирать мышечную массу быстро и эффективно.Разминка перед тренировкой в зале должна длиться 10-15 минутПеред каждой тренировкой в спортивном зале нужно разминаться. В противном случае можно травмироваться или не получить нужный эффект.«Голодное» кардио – эффективное средство для похуденияОдин из способов похудеть – занятия кардиоупражнениями с утра натощак.Восемь минут прыжков на батуте заменяют три километра бегаПрыжки на батуте принято считать развлечением для детей. Однако полезны они и для взрослых.Тактический фитнес. Почему фитнес берет свои техники у спецназааТактический фитнес. Почему фитнес берет свои техники у спецназааВ условиях, когда мир вновь начинает потрясать оружием, фитнес перестает быть просто системой оздоровления.Для роста мышц нужно тренироваться не более 45 минут и больше спатьБританские медики установили, что для роста мышечной массы одна силовая тренировка должна продолжаться не более 45 минут.Игра в футбол укрепляет кости и мышцыЗанятия футболом полезны для здоровья. В частности, этот вид спорта помогает укрепить мышцы и повышает общий тонус.Фил Хит: Включить бодибилдинг в олимпийскую программу? Хорошая идеяФил Хит: Включить бодибилдинг в олимпийскую программу? Хорошая идеяНаш корреспондент пообщался в фитнес-клубе X-Fit на Чистых прудах с шестикратным обладателем награды «Мистер Олимпия» Филом Хитом.Приседания оказались самым полезным упражнениемАлкоголь останавливает рост и восстановление мышцНовичкам необходимо не более 2-3 силовых тренировок в неделюВажный вопрос. Как заставить человека пойти в зал?Важный вопрос. Как заставить человека пойти в зал?Все наболевшие вопросы начинающих ЗОЖников – в рубрике «Важный вопрос».Пешие прогулки снижают риск гипертонииБег трусцой продлевает жизньБегать более трех часов в неделю вредно для здоровьяАмериканские ученые определили оптимальное время суток для занятий спортом

Cпецпредложение