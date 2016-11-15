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Virtus.pro открыла состав по League of Legends

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Киберспортивная организация Virtus.pro объявила о создании нового состава по дисциплине League of Legends.

На данном этапе в состав Virtus.pro по League of Legends официально входят три игрока: Иван «Paranoia» Типухов (мид), Даниэль «Blasting» Кудрин (керри) и Александр «SaNTaS» Лифашин (саппорт). На ближайших турнирах в составе команды также выступят Рафаэль «Doxy» Адль Зараби (топ) и Джонатан «SezzeR» Виллебро (джанглер). 

«Riot Games планомерно развивают дисциплину на территории СНГ, и мы, как ведущая организация в регионе, не можем оставаться на периферии этого процесса. Вместе с тем, наш фокус остаётся направленным на наши ключевые дисциплины, CS:GO, где мы обладаем лучшим в мире составом, и команде по Dota 2, блестяще сыгравшей на европейской квалификации к бостонскому мейджору. В LCL мы входим с молодым составом, в котором собраны перспективные игроки, которые, я уверен, при правильном подходе уже во второй половине года смогут показать достойный результат», - прокомментировал Роман Дворянкин, генеральный менеджер Virtus.pro.

Команда примет участие в LCL Open Cup,  который пройдёт в Санкт-Петербурге 25-27 ноября. Призовой фонд турнира составит 1,5 млн рублей.  Также коллектив сыграет в следующем сезоне LoL Continental League.

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