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«Арсенал» сделает Озила самым высокооплачиваемым игроком команды

Источник:  Daily MirrorКомментарии

Руководство и тренерский штаб лондонского «Арсенала» довольны выступлением полузащитника Месута Озила. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

По информации источника, в ближайшее время клуб предложит игроку сборной Германии новый контракт, согласно которому его недельная зарплата составит 200 тысяч фунтов, что сделает его самым высокооплачиваемым футболистом «пушкарей». Ранее сообщалось, что Озил может перейти в «Манчестер Юнайтед». Также в его услугах были заинтересованы клубы из чемпионата Турции и «Барселона».

В нынешнем сезоне 27-летний полузащитник провел на клубном уровне 14 матчей и забил 7 голов и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 50 млн евро, а его нынешний контракт с командой рассчитан до 2018 года. 


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