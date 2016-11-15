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Отец Светланы Кузнецовой подает в суд на Ричарда Макларена

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Заслуженный тренер СССР и России по велоспорту Александр Кузнецов заявил, что готовит иск в суд на Ричарда Макларена, автора доклада о допинге, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург».

- Пару месяцев назад вы говорили, что писали письма в ВАДА и МОК с просьбой разъяснить, за что ваши подопечные не были допущены на Игры в Рио. Есть от них какой-то ответ?

– Нет, но мы подаем иск в канадский суд непосредственно на Ричарда Макларена.

– И вы уверены, что выиграете дело у канадского профессора?

– Конечно! Мы проиграть не можем, потому что нам же никто не предъявил обвинение. Раз уж отстраняете, то должны были четко объяснить, за что. Но тем не менее до Игр моих гонщиков не допустили. А мы сейчас подняли всю историю ребят, все их допинг-пробы за всю их спортивную карьеру. Там ничего нет, чтобы нас можно было в чем-то обвинять. Не знаю, как Макларен будет защищаться. Где-то что-то он там прочитал, кто-то что-то написал… Он просто погорячился.

– Ваши велогонщики объективно на что могли претендовать в Рио?

– На бронзу, так что для ребят это серьезная потеря, что их не допустили.

– Чтобы судиться с Ричардом Маклареном в Канаде, нужны серьезные средства. Речь идет о сотнях тысяч долларов.

– Мы надеемся, что нам помогут. У нас самих таких денег нет, но мы же не одни в этом заинтересованы. Россия заинтересована. Так что мы на это смотрим с оптимизмом.

Напомним, трое велогонщиков – Дмитрий Соколов, Кирилл Свешников и Дмитрий Страхов были не допущены до участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в связи с тем, что упоминались в первой части доклада главы независимой комиссии ВАДА.

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