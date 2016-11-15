Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Куньлунь3 : 4Авангард
Хоккей  ЦСКА- : -Автомобилист
Хоккей  Спартак- : -Трактор
Футбол  Россия- : -Румыния
Хоккей  СКА- : -Барыс
Футбол  Италия- : -Германия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дмитрий Градиленко: Не верю, что Карпин откажется возглавить ЦСКА

Источник:  «Спорт FM»Комментарии

Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Градиленко поделился мнением о влиянии клубного патриотизма.

- Конечно, и сейчас существует клубный патриотизм. Однако здесь учитывается и вопрос уровня контракта. Но мир поменялся, сейчас в клубах очень много легионеров, а не своих воспитанников. Хочется болеть за своих ребят.

Карпин говорил, что никогда не возглавит ЦСКА? Он еще год, два, три посидит без клуба, а потом поступит предложение от ЦСКА. И все может быть, почему нет. И правильно, что Газзаев в свое время не говорил категорически, что никогда не возглавит московский «Спартак». Конечно, он уже навряд ли когда-нибудь станет тренером «красно-белых», но все же, - передает слова Градиленко «Спорт FM».

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин отверг возможность возглавить ЦСКА.

Напомним, Карпин играл в «Спартаке» в 1990-1994 годах, а после завершения карьеры тренировал команду в 2009-2014 годах.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Джано вернулся в общую группу «Спартака»Футболисты «Спартака» провели очередную тренировку на базе в Тарасовке.Афоаква может перейти в «Спартак» в зимнее трансферное окноФорвард Диксон Афоаква продолжает находиться на просмотре в «Спартаке» и может стать игроком клуба в ближайшее трансферное окно.Массимо Каррера: Я главный тренер «Спартака» – о чем тут жалеть?!Массимо Каррера: Я главный тренер «Спартака» – о чем тут жалеть?!Пауза в чемпионате России позволила Массимо Каррере ненадолго съездить на родину. Перед отлетом в Москву он дал интервью «ССФ».День в истории. Сергею Брызгалову – 24 года!15 ноября свой 24-й день рождения отмечает российский футболист Сергей Брызгалов.Бригада Сергея Лапочкина рассудит «Спартак» и «Амкар»Определились судейские бригады, которые будут работать на матчах 14-го тура Российской футбольной лиги.Валерий Карпин: Думаю, в любом другом клубе Месси также останется лучшим игрокомЭксперт телеканала «Матч ТВ» Валерий Карпин прокомментировал информацию о возможном уходе из «Барселоны» форварда Лионеля Месси.Миланов пройдет дополнительное медобследование в ЦСКАВрач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал, что полузащитник армейцев проведет дополнительное медицинское обследование, когда тот вернется в расположение команды.Отстранение Еременко продлено до 19 ноябряУЕФА продлил отстранение полузащитника ЦСКА Романа Еременко до 19 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу союза.«Спартак» и «Терек» интересуются футболистом «Османлыспора» НдиайеПолузащитник турецкого клуба «Османлыспор» Папа Ндиайе попал в сферу интересов московского «Спартака» и грозненского «Терека».УЕФА: Окончательного решения по Еременко сегодня не будетРешение по делу полузащитника ЦСКА Романа Еременко сегодня объявлено не будет.Валерий Газзаев: «Спартак» заслуженно идет на первом местеБывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев считает, что «Спартак» заслуженно лидирует в чемпионате России.Гаджи Гаджиев: Погода мешает «Амкару» готовиться к игре со «Спартаком»Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев рассказал, как пермский клуб готовится к матчу 14-го тура РФПЛ со «Спартаком».ЦСКА хочет заключить новый контракт с Тошичем, сократив ему зарплату в 1,5 разаМосковский ЦСКА планирует заключить новое соглашение со 29-летним полузащитником Зораном Тошичем.Болгария – Белоруссия. Миланов и Мартынович были заменены из-за травмПолузащитник ЦСКА Георгий Миланов получил травму в матче за сборную Болгарии. Напомним, болгары принимают сборную Белоруссии в матче квалификации ЧМ-2018.Понтус Вернблум: ЦСКА обойдет в таблице «Спартак» после 30 тура (видео)Понтус Вернблум: ЦСКА обойдет в таблице «Спартак» после 30 тура (видео)Игроки ЦСКА провели тренировку в новом современном фитнес-центре THE BASE Fitness,  расположенном в офисе adidas Group.Виктор Булатов: Лидерство «Спартака» - это надолгоБывший полузащитник «Спартака», ныне главный тренер «Торпедо» Виктор Булатов поделился своими впечатлениями о лидерстве красно-белых в турнирной таблице премьер-лиги.Понтус Вернблум: Я немного приболел13 ноября игроки футбольного клуба ЦСКА провели восстановительную тренировку в новом современном фитнес-центре THE BASE Fitness, расположенном в офисе adidas Group.Евгений Бушманов: Взаимодействие с Каррерой достаточно хорошееСтарший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов после матча с «Факелом» рассказал о работе с главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой.Фернандес, Дзагоев, Ионов и Цауня тренировались по индивидуальной программеСегодня футболисты ЦСКА провели в Москве восстановительное занятие после контрольного поединка с «Уфой» (0:1), сообщает Bobsoccer.Таски готов остаться в «Спартаке» до 2019 года29-летний защитник «Спартака» Сердар Таски готов продлить договор с российским клубом, сообщает «Спортфакт».

Спартак
Спартаккалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Валерий Карпин
Валерий Карпинвсе новости
градиленко дмитрий
градиленко дмитрий

Cпецпредложение