Дмитрий Градиленко: Не верю, что Карпин откажется возглавить ЦСКА

Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Градиленко поделился мнением о влиянии клубного патриотизма.

- Конечно, и сейчас существует клубный патриотизм. Однако здесь учитывается и вопрос уровня контракта. Но мир поменялся, сейчас в клубах очень много легионеров, а не своих воспитанников. Хочется болеть за своих ребят.



Карпин говорил, что никогда не возглавит ЦСКА? Он еще год, два, три посидит без клуба, а потом поступит предложение от ЦСКА. И все может быть, почему нет. И правильно, что Газзаев в свое время не говорил категорически, что никогда не возглавит московский «Спартак». Конечно, он уже навряд ли когда-нибудь станет тренером «красно-белых», но все же, - передает слова Градиленко «Спорт FM».

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин отверг возможность возглавить ЦСКА.

Напомним, Карпин играл в «Спартаке» в 1990-1994 годах, а после завершения карьеры тренировал команду в 2009-2014 годах.



