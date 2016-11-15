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Игорь Ефремов: «Урал» изъявил желание сыграть в Кубке ФНЛ

Источник:  ФНЛКомментарии

Президент ФНЛ Игорь Ефремов рассказал о составе участников Кубка ФНЛ.

«У нас есть достаточное количество команд, которые хотят участвовать, даже переизбыток. Поэтому надо ждать четкую информацию о составе участников, что решится на общем собрании ФНЛ, которое пройдет 29 ноября.

В частности, и я знаю, что и «Тосно» не будет участвовать в Кубке ФНЛ, поскольку у них 1 марта Кубок России.

«Урал» смешанным составом изъявил желание принять участие, «Краснодар-2», «Динамо-СПб» (Санкт-Петербург)», – приводит «Р-Спорт» слова Ефремова.

Напомним, ранее от выступления в Кубке ФНЛ отказался лидер лиги – московское «Динамо».

Турнир пройдет с 11 по 24 февраля на Кипре.

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