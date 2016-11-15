Джованни Трапаттони: Анчелотти дает футболистам «Баварии» играть в другой манере, такого не было при Гвардиоле

Бывший главный тренер мюнхенской «Баварии» Джованни Трапаттони выразил мнение, что нынешний наставник немецкого клуба Карло Анчелотти добьется успеха с командой на международной арене.



«При Карло они станут еще больше доминировать. Уверен, Анчелотти добьется успеха. У него неплохие шансы выиграть Лигу чемпионов. Он разрешает футболистам «Баварии» играть в другой манере. Мы не видели подобного при Гвардиоле», – цитирует Трапаттони Bild.



Напомним, итальянский специалист встал у руля «Баварии» минувшим летом. На данный момент команда занимает второе место на групповом этапе Лиги чемпионов (квартет D), уступая лидирующему «Атлетико» 3 балла.



Отметим, что Гвардиола за период с 2013 по 2016 гг. вместе с мюнхенским клубом доходил до полуфинала Лиги чемпионов, а также выиграл Суперкубок УЕФА (2013), а также клубный чемпионат мира (2013).



