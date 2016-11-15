Александр Кожевников: Сокращение числа клубов КХЛ – это необходимая вещь
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о возможном сокращении команд в КХЛ.
- Что могу
сказать? Руководство руководит. Если
брать проблемы, то это должны решать
все заинтересованные лица. Со стороны,
многие команды имеют финансовые
трудности. Их кто-то должен содержать,
поэтому я думаю, что сокращение — это
необходимая вещь. Думаю, это может
затронуть многие клубы, но команды
четыре-пять имеют эти проблемы, и не
первый год. Когда идёт чемпионат и у
команд денег не хватает, то это нехорошо
для лиги. Когда регистрируются долги
перед игроками. Это не красит рижское
«Динамо». Эти проблемы есть, наверно, и
у «Адмирала», «Амура», «Югры», и у
новокузнецкого «Металлурга».
А делать по принципу «вылетит команда или нет» не надо. Кто-то вылетит, а люди без денег будут играть или они опять будут кого-то покупать. Это же в два раза финансирование увеличивало раньше. Нужно ли это? - передает слова Кожевникова «Чемпионат».
Напомним, что президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко допускает сокращение числа клубов лиги в следующем сезоне.
Добавим, что в нынешнем сезоне в КХЛ выступает 29 клубов. Впервые в КХЛ принимает участие китайский клуб - «Куньлунь».