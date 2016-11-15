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Александр Кожевников: Сокращение числа клубов КХЛ – это необходимая вещь

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о возможном сокращении команд в КХЛ.

- Что могу сказать? Руководство руководит. Если брать проблемы, то это должны решать все заинтересованные лица. Со стороны, многие команды имеют финансовые трудности. Их кто-то должен содержать, поэтому я думаю, что сокращение — это необходимая вещь. Думаю, это может затронуть многие клубы, но команды четыре-пять имеют эти проблемы, и не первый год. Когда идёт чемпионат и у команд денег не хватает, то это нехорошо для лиги. Когда регистрируются долги перед игроками. Это не красит рижское «Динамо». Эти проблемы есть, наверно, и у «Адмирала», «Амура», «Югры», и у новокузнецкого «Металлурга».

А делать по принципу «вылетит команда или нет» не надо. Кто-то вылетит, а люди без денег будут играть или они опять будут кого-то покупать. Это же в два раза финансирование увеличивало раньше. Нужно ли это? - передает слова Кожевникова «Чемпионат».

Напомним, что президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко допускает сокращение числа клубов лиги в следующем сезоне.

Добавим, что в нынешнем сезоне в КХЛ выступает 29 клубов. Впервые в КХЛ принимает участие китайский клуб - «Куньлунь». 

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