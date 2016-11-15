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Чемпион мира по гандболу Владимир Белов умер на 59-м году жизни

Источник:  Федерация гандбола России (ФГР)Комментарии

Чемпион мира по гандболу, капитан сборной СССР Владимир Белов скончался в возрасте 58 лет, сообщает официальный сайт Федерации гандбола России (ФГР).

«Вечером 14 ноября ушёл из жизни капитан сборной СССР, чемпион мира по гандболу 1982 года, серебряный призёр Олимпиады-1980 года Владимир Борисович Белов. Владимир Борисович дебютировал в составе московской команды «Кунцево» в 16-летнем возрасте, был капитаном молодёжной сборной СССР, выигравшей первенство мира в 1977 и 1979 годах. В последние годы он работал в должности заместителя генерального директора физкультурно-спортивного объединения «Юность Москвы», - говорится на сайте ФГР.

Федерации гандбола России выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Владимира Борисовича. 

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