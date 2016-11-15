Коло Туре: Яя должен уйти в такую команду, которая будет в нем нуждаться

Защитник шотландского «Селтика» Коло Туре выразил мнение, что полузащитнику «Манчестер Сити» Яя Туре, который является его братом, следует сменить клубную прописку.



«Он по-прежнему находится в отличной форме и демонстрирует футбол высочайшего уровня. Конечно, сейчас в «Сити» очень серьезная конкуренция, но каждому футболисту приходилось сталкиваться с подобными проблемами. Ты можешь находиться на вершине много лет, однако, никто не застрахован от падения вниз.

Яя должен понять, что ему нужно уйти в такую команду, которая будет в нем нуждаться. Честно говоря, мы не обсуждали его ситуацию с переходом в «Марсель». Он является игроком «Сити», а я уважаю эту команду. Туре знает, что чемпионат Франции довольно хорош, а Марсель – клуб с мировой историей», – цитирует Коло Туре RMC.

Напомним, Яя Туре потерял место в основе команды после прихода минувшим летом Хосепа Гвардиолы, с которым он знаком еще по совместной работе в «Барселоне». Позже агент футболиста Дмитрий Селюк вступил в конфликт с наставником «горожан», а сам Туре был отправлен тренироваться со второй командой.



Позже Туре принес извинения «Манчестер Сити» и выразил надежду вновь выступать за «горожан»

В нынешнем сезоне 33-летний полузащитник провел на клубном уровне один матч, не отметившись голевыми действиями на поле.