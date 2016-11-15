Дарья Виролайнен: По спортивному принципу все честно, но руки не опускаю

Российская биатлонистка Дарья Виролайнен прокомментировала свое непопадание в состав сборной России на международные соревнования в 2016 году.

«По критериям отбора нужно было попасть в 9 человек по двум гонкам, я туда не попала. А дальше добирали трех человек по усмотрению тренерского состава. Это было их решение.

По спортивному принципу все честно. А в остальном тренерам виднее. Но я ни в коем случае не опускаю рук и готовлюсь к этапам Кубка России», – приводит Sports.ru слова Виролайнен.

Напомним, состав сборной России был определен по итогам сбора в центре «Жемчужина Сибири» в Тюмени.