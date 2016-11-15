Андрей Разин: С клубом расстались по-хорошему
Бывший главный тренер «Автомобилиста» Андрей Разин рассказал об уходе из команды и о беседе с Владимиром Крикуновым, пришедшим на его место.
- Свои ошибки
я знаю, в дальнейшем постараюсь их не
допускать. Хочу сказать огромное спасибо
Алексею Олеговичу Боброву. За то, что
дал шанс поработать и попробовать свои
силы в роли главного тренера команды
КХЛ. С клубом – хоккеистами и руководством
— расстались по-хорошему. Все пожали
друг другу руки.
Удалось ли пообщаться с Владимиром Крикуновым? Да. Генеральный менеджер Олег Гросс попросил меня с ним поговорить, ответить на все вопросы. Я передал Крикунову дела команды, ответил на все интересующие его вопросы, - цитирует Разина «Чемпионат».
Напомним, 31 октября главный тренер «Автомобилиста» Андрей Разин был отправлен в отставку вместе со своим тренерским штабом. В тот же день новым наставником команды же был назначен Владимир Крикунов.