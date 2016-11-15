Андрей Разин: С клубом расстались по-хорошему

Бывший главный тренер «Автомобилиста» Андрей Разин рассказал об уходе из команды и о беседе с Владимиром Крикуновым, пришедшим на его место.

- Свои ошибки я знаю, в дальнейшем постараюсь их не допускать. Хочу сказать огромное спасибо Алексею Олеговичу Боброву. За то, что дал шанс поработать и попробовать свои силы в роли главного тренера команды КХЛ. С клубом – хоккеистами и руководством — расстались по-хорошему. Все пожали друг другу руки.



Удалось ли пообщаться с Владимиром Крикуновым? Да. Генеральный менеджер Олег Гросс попросил меня с ним поговорить, ответить на все вопросы. Я передал Крикунову дела команды, ответил на все интересующие его вопросы, - цитирует Разина «Чемпионат».



Напомним, 31 октября главный тренер «Автомобилиста» Андрей Разин был отправлен в отставку вместе со своим тренерским штабом. В тот же день новым наставником команды же был назначен Владимир Крикунов.