Алексей Дементьев: Зайцев адаптировался к хоккею НХЛ
Агент защитника «Торонто»
Никиты Зайцева Алексей Дементьев высказался о перспективах российского игрока
обороны в НХЛ.
«Никита оптимистично настроен в плане продолжения карьеры в НХЛ. Очень радует, что он адаптировался к местному хоккею, чувствует в нем себя как рыба в воде. Конечно, участие в Кубке мира в Торонто на маленькой площадке дополнительно помогло ему привыкнуть», – приводит ТАСС слова Дементьева.
Напомним, контракт Зайцева с «Торонто» действует до конца сезона 2016/2017.
В 15 матчах нынешнего регулярного чемпионата 25-летний защитник сборной России сделал семь голевых передач и заработал показатель полезности «–8».
В сентябре Зайцев играл за сборную России на Кубке мира.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически