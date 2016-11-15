Алексей Дементьев: Зайцев адаптировался к хоккею НХЛ

Агент защитника «Торонто» Никиты Зайцева Алексей Дементьев высказался о перспективах российского игрока обороны в НХЛ.

«Никита оптимистично настроен в плане продолжения карьеры в НХЛ. Очень радует, что он адаптировался к местному хоккею, чувствует в нем себя как рыба в воде. Конечно, участие в Кубке мира в Торонто на маленькой площадке дополнительно помогло ему привыкнуть», – приводит ТАСС слова Дементьева.

Напомним, контракт Зайцева с «Торонто» действует до конца сезона 2016/2017.

В 15 матчах нынешнего регулярного чемпионата 25-летний защитник сборной России сделал семь голевых передач и заработал показатель полезности «–8».

В сентябре Зайцев играл за сборную России на Кубке мира.