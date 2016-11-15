Александр Андриевский: Мы в пустые ворота четыре раза не забили. Невезение? Это индивидуальное мастерство
Главный тренер хоккейного клуба «Адмирал» Александр Андриевский прокомментировал победу своих подопечных над новокузнецким «Металлургом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
- Игра оставила двоякое впечатление: вроде бы хорошо, что победили, но имея столько голевых моментов можно говорить о том, что одно очко мы недобрали. Думаю, еще в первом периоде могли все решить, однако этого не позволил сделать вратарь соперника — Кареев сыграл здорово. В конце матча нельзя было пропускать такую шайбу, надо было играть более концентрированно, на результат. Впрочем, победа есть победа. Хорошо, что взяли два очка. Идем дальше.
- После быстрого первого гола у команды не появилась самоуспокоенность?
- Нет. Если бы ребята успокоились, то мы бы не создали столько голевых моментов. Навскидку - мы в пустые ворота только четыре раза не забили. Невезение? Это индивидуальное мастерство наших игроков.
Напомним, «Адмирал» на домашнем льду одержал победу над новокузнецким «Металлургом» в овертайме со счетом 3:2. В составе гостей шайбы забросили Кирилл Семнов и Александр Комаристый. У победителей отличились Владимир Ткачев, Артем Земченок и Джеймс Вишневки, забивший в овертайме. КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Адмирал - Металлург Нк - 3:2 О.Т. (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)
Голы:
Ткачёв (Саболич, Сигарев), 2:33 (1:0 - бол.). Семёнов 17:55 (1:1 - мен.). Земчёнок (Краснослободцев, Райт), 30:16 (2:1). Комаристый (Земченко, Лямкин), 58:08 (2:2). Висневски (Краснослободцев, Райт), 60:42 (3:2).
Место и дата
15 ноября 12:30, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция