Александр Андриевский: Мы в пустые ворота четыре раза не забили. Невезение? Это индивидуальное мастерство

Главный тренер хоккейного клуба «Адмирал» Александр Андриевский прокомментировал победу своих подопечных над новокузнецким «Металлургом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Игра оставила двоякое впечатление: вроде бы хорошо, что победили, но имея столько голевых моментов можно говорить о том, что одно очко мы недобрали. Думаю, еще в первом периоде могли все решить, однако этого не позволил сделать вратарь соперника — Кареев сыграл здорово. В конце матча нельзя было пропускать такую шайбу, надо было играть более концентрированно, на результат. Впрочем, победа есть победа. Хорошо, что взяли два очка. Идем дальше.

- После быстрого первого гола у команды не появилась самоуспокоенность?

- Нет. Если бы ребята успокоились, то мы бы не создали столько голевых моментов. Навскидку - мы в пустые ворота только четыре раза не забили. Невезение? Это индивидуальное мастерство наших игроков.

Напомним, «Адмирал» на домашнем льду одержал победу над новокузнецким «Металлургом» в овертайме со счетом 3:2. В составе гостей шайбы забросили Кирилл Семнов и Александр Комаристый. У победителей отличились Владимир Ткачев, Артем Земченок и Джеймс Вишневки, забивший в овертайме. КХЛ



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