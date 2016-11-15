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Майкл Кэррик: «Манчестер Юнайтед», имея таких футболистов, не может отказаться от борьбы

Источник:  Sky SportsКомментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик прокомментировал выступление своей команды в нынешнем сезоне, отметив, что игроки будут бороться за призовые места чемпионата Англии. 

«Мы хотим бороться за самые высокие места. В этом сезоне у нашей команды были как взлеты, так и падения. Однако, все это не означает, что «МанЮнайтед» отказался от борьбы в АПЛ. Сейчас слишком рано делать какие-то выводы. За нас играют футболисты мирового уровня, поэтому мы не можем просто взять и отказаться от трофеев. Сейчас, конечно, у нас нет удовлетворения от собственной игры, но все может измениться, и это зависит только от нас», – цитирует футболиста Sky Sports.

На данный момент «красные дьяволы» под руководством Жозе Моуринью занимают 6 место в таблице АПЛ, набрав после 12-ти туров 18 очков. 








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