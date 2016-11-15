Сергей Бердников: В овертайме мы первыми создали момент но, к сожалению, не забили
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тренер новокузнецкого
«Металлурга» Сергей Бердников
прокомментировал поражение своих
подопечные от «Адмирала» в матче
регулярного чемпионата КХЛ.
«Хорошая боевая игра. Ребята отдавались сегодня полностью игре. В овертайме мы первыми создали момент но, к сожалению, не забили. Совершили ошибку и пропустили сами», - сказал Бердников.
Напомним, «Адмирал» на домашнем льду одержал победу над новокузнецким «Металлургом» в овертайме со счетом 3:2. В составе гостей шайбы забросили Кирилл Семнов и Александр Комаристый. У победителей отличились Владимир Ткачев, Артем Земченок и Джеймс Вишневки, забивший в овертайме.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Адмирал - Металлург Нк - 3:2 О.Т. (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)
Голы:
Ткачёв (Саболич, Сигарев), 2:33 (1:0 - бол.). Семёнов 17:55 (1:1 - мен.). Земчёнок (Краснослободцев, Райт), 30:16 (2:1). Комаристый (Земченко, Лямкин), 58:08 (2:2). Висневски (Краснослободцев, Райт), 60:42 (3:2).
Место и дата
15 ноября 12:30, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция