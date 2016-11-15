Сергей Бердников: В овертайме мы первыми создали момент но, к сожалению, не забили

Главный тренер новокузнецкого «Металлурга» Сергей Бердников прокомментировал поражение своих подопечные от «Адмирала» в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Хорошая боевая игра. Ребята отдавались сегодня полностью игре. В овертайме мы первыми создали момент но, к сожалению, не забили. Совершили ошибку и пропустили сами», - сказал Бердников.

Напомним, «Адмирал» на домашнем льду одержал победу над новокузнецким «Металлургом» в овертайме со счетом 3:2. В составе гостей шайбы забросили Кирилл Семнов и Александр Комаристый. У победителей отличились Владимир Ткачев, Артем Земченок и Джеймс Вишневки, забивший в овертайме.

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