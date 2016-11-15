Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Куньлунь3 : 4Авангард
Хоккей  ЦСКА- : -Автомобилист
Хоккей  Спартак- : -Трактор
Футбол  Россия- : -Румыния
Хоккей  СКА- : -Барыс
Футбол  Италия- : -Германия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Гэри Беттмэн: МОК говорит, что решение за нами, а мы платить не собираемся

Источник:  NHLКомментарии

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн рассказал о переговорах с МОК по вопросу участия игроков лиги в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

«Я знаю, что в этой связи есть некоторое раздражение, хотя не знаю насколько сильное. Оно связано со всем процессом прерывания чемпионата. То есть нам придется проехать половину мира, сыграть полдюжины игр или меньше, причем матчи будут проходить в неудобное время, а мы упустим 17 дней показа матчей в прайм-тайм в момент, когда наш сезон находится в самом разгаре.

Причем в этот период нет американского футбола и бейсбола, только мы и НБА. Это непростое решение. Мы рискуем упустить момент.

МОК говорит, что решение за нами, а мы платить не собираемся. Это не добавляет нам приятных эмоций. Мы приходили к общему знаменателю на прошлых пяти Олимпиадах, но сейчас правила игры поменялись, и мы не можем не принимать это во внимание при принятии решения», – приводит слова Беттмэна официальный сайт НХЛ.

Отметим, что накануне президент ИИХФ Рене Фазель сообщил, что МОК и ИИХФ найдут средства на расходы по оплате страховки и транспорта для игроков НХЛ.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Алексей Дементьев: Зайцев адаптировался к хоккею НХЛАгент защитника «Торонто» Никиты Зайцева Алексей Дементьев высказался о перспективах российского игрока обороны в НХЛ.Владислав Наместников: Приятно играть с Кучеровым и СтэмкосомФорвард «Тампы-Бэй» Владислав Наместников рассказал о взаимодействии с партнерами по первому звену «молний» Стивеном Стэмкосом и Никитой Кучеровым.Томас Бах: Антидопинговая система должна быть равноудалена от спортивных организаций и национальных интересовПрезидент Международного олимпийского комитета Томас Бах высказался о популярности Олимпийских игр.Тэйлор Холл: Не думал, что мне так понравится смена обстановкиФорвард «Нью-Джерси» Тэйлор Холл рассказал о том, как воспринял обмен из «Эдмонтона».«Каролина» расторгла контракт с НакладаломЗащитник «Каролины» Якуб Накладал покидает клуб. Генеральный менеджер «ураганов» Рон Фрэнсис объявил о расторжении контракта с 28-летним чехом.Игорь Ларионов: В Зале славы должна быть вся наша пятеркаТрехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов высказался о введении своего бывшего партнера по ЦСКА и сборной СССР Сергея Макарова в Зал хоккейной славы.Андрей Василевский: Ребята проделали хорошую работу в меньшинствеГолкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский поблагодарил полевых игроков после своей первой сухой победы в сезоне. В матче с «Айлендерс» (4:0) 22-летний российский вратарь отразил все 34 броска «островитян».«Макаров вошел в Зал славы. А когда там будет Тихонов?» Пять гвоздей НХЛ (видео)«Макаров вошел в Зал славы. А когда там будет Тихонов?» Пять гвоздей НХЛ (видео)В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.Стивен Стэмкос: В третьем периоде мы поставили Василевского в не самое удобное положениеФорвард «Тампы-Бэй» Стивен Стэмкос подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (4:0).Емелин: «Меня ненавидят? Это хорошо!» Интервью самого жесткого защитника НХЛЕмелин: «Меня ненавидят? Это хорошо!» Интервью самого жесткого защитника НХЛКорреспондент «Советского спорта» в Монреале побеседовал с защитником «Канадиенс» Алексеем Емелиным.Шайбы Кучерова и Наместникова помогли «Тампе-Бэй» обыграть «Айлендерс», Василевский отразил все 34 броскаХоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги уступили «Тампе-Бэй».«Аризона» из Глендейла переедет в ТемпеВыступающая в Национальной хоккейной лиге «Аризона» переедет из Глендейла в Темпе, где обзаведется новой ареной вместимостью 16 тысяч зрителей, сообщает официальный сайт НХЛ.Игорь Захаркин: В первом периоде «Торпедо» не давало нам поднять головуГлавный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин после победы над нижегородским «Торпедо» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги отдал должное сопернику.Раск, Шейфел и Рине – звезды недели в НХЛГолкипер «Бостона» Туукка Раск признан первой звездой недели в НХЛ. Об этом сообщает официальный сайт спортивной организации.Сергей Макаров: Если бы с Ларионовым были защитниками, могли бы до 50 лет игратьДвукратный олимпийский чемпион Сергей Макаров рассказал о впечатлениях от матча легенд НХЛ, во время которого он руководил командой Эрика Линдроса.Игорь Ларионов: Фетисов и Касатонов не приехали, поэтому сам попросился в оборонуТрехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов объяснил, почему в матче легенд НХЛ играл на позиции защитника.Борис Майоров: Зря мы твердим, что НХЛ – это круто. Сами пацанов туда толкаемБорис Майоров: Зря мы твердим, что НХЛ – это круто. Сами пацанов туда толкаемДвукратный олимпийский чемпион считает, что в массовом отъезде юных российских игроков за рубеж виноваты российские СМИ.Эл Монтойя: Только Дацюк забивал такие голы, как КейнГолкипер «Монреаля» Эл Монтойя высказался о голе форварда «Чикаго» Патрика Кейна в матче команд в регулярном чемпионате НХЛ.Жозе Теодор: Прайс сейчас лучший, кажется, что ему все дается легкоБывший голкипер «Монреаля» Жозе Теодор высказался об игре нынешнего вратаря «Канадиенс» Кэри Прайса.Рене Фазель: Деньги на страховку игроков НХЛ – не проблема, мы найдем ихПрезидент ИИХФ Рене Фазель заверил, что Международная федерация хоккея совместно с Международным олимпийским комитетом найдут деньги на страховку игроков НХЛ на время Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане.

ОИ-2018
ОИ-2018
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
МОК
МОК

Cпецпредложение