Гэри Беттмэн: МОК говорит, что решение за нами, а мы платить не собираемся

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн рассказал о переговорах с МОК по вопросу участия игроков лиги в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

«Я знаю, что в этой связи есть некоторое раздражение, хотя не знаю насколько сильное. Оно связано со всем процессом прерывания чемпионата. То есть нам придется проехать половину мира, сыграть полдюжины игр или меньше, причем матчи будут проходить в неудобное время, а мы упустим 17 дней показа матчей в прайм-тайм в момент, когда наш сезон находится в самом разгаре.

Причем в этот период нет американского футбола и бейсбола, только мы и НБА. Это непростое решение. Мы рискуем упустить момент.

МОК говорит, что решение за нами, а мы платить не собираемся. Это не добавляет нам приятных эмоций. Мы приходили к общему знаменателю на прошлых пяти Олимпиадах, но сейчас правила игры поменялись, и мы не можем не принимать это во внимание при принятии решения», – приводит слова Беттмэна официальный сайт НХЛ.

Отметим, что накануне президент ИИХФ Рене Фазель сообщил, что МОК и ИИХФ найдут средства на расходы по оплате страховки и транспорта для игроков НХЛ.