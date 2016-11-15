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В «Челси» планируют вернуть Лэмпарда

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший полузащитник «Челси» Фрэнк Лэмпард может вернуться в лондонский клуб. Об этом сообщает авторитетное издание The Telegraph.

Согласно информации источника, руководство «синих» готово предложить 38-летнему футболисту административный пост. Отметим, что накануне экс-игрок сборной Англии объявил об уходе из «Нью-Йорк Сити» по окончании  нынешнего сезона в MLS, который завершится в конце текущего года.

Напомним, Лэмпард выступал за «Челси» с 2001 по 2014 гг. За это время полузащитник выиграл вместе с командой чемпионат Англии (3 раза), Кубок (4) и Суперкубок страны (2), Лигу чемпионов (2012), а также Лигу Европы (2013).


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