В «Челси» планируют вернуть Лэмпарда

Бывший полузащитник «Челси» Фрэнк Лэмпард может вернуться в лондонский клуб. Об этом сообщает авторитетное издание The Telegraph.



Согласно информации источника, руководство «синих» готово предложить 38-летнему футболисту административный пост. Отметим, что накануне экс-игрок сборной Англии объявил об уходе из «Нью-Йорк Сити» по окончании нынешнего сезона в MLS, который завершится в конце текущего года.



Напомним, Лэмпард выступал за «Челси» с 2001 по 2014 гг. За это время полузащитник выиграл вместе с командой чемпионат Англии (3 раза), Кубок (4) и Суперкубок страны (2), Лигу чемпионов (2012), а также Лигу Европы (2013).



