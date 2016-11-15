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Менеджер Карякина: Карлсен лукавил, говоря, что совсем не устал

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Пиар-директор Российской шахматной федерации и менеджер Сергея Карякина Кирилл Зангалис из Нью-Йорка – специально для «Советского спорта».

- Зрители и журналисты встретили овацией появление гроссмейстеров на пресс-конференции. Карлсен сказал, что совсем не устал и готов завтра играть четвертую партию с новыми силами. Однако, по его виду показалось, что чемпион лукавил. Сергей же сказал, что после такой партии денек бы отдохнул, но регламент есть регламент.

Трудно сказать, будет ли Сергей сегодня после такой трудной партии играть на победу белыми, либо быстро сведет партию к ничьей, чтобы использовать оставшееся до 5-й партии время для отдыха и восстановления. Но хотелось бы.

Напомним, 3-я партия матча на первенство мира между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным завершилась вничью на 78-м ходу.

 

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