СКА - «Барыс». Рукавишников вернулся в состав армейцев, Дергачев - в третьем звене
Тренерский штаб СКА определился с составом команды на матч регулярного чемпионата КХЛ против казахстанского «Барыса».
В воротах сыграет Игорь Шестеркин, в запасе остался Евгений Иванников.
Первое звено: Зубарев - Войнов, Ковальчук - Дацюк - Плотников;
Второе звено: Чудинов - Хафизуллин, Гусев - Шипачев - Дадонов;
Третье звено: Яковлев - Херсли, Дергачев - Коскиранта - Барабанов;
Четвертое звено: Рукавишников, Тихонов - Каблуков - Кетов.
Напомним, матч пройдет 15 ноября в Петербурге и начнется в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.
Матч
СКА - Барыс - 9:0 (5:0, 2:0, 2:0)
Голы:
Дадонов (Шипачёв, Гусев), 1:22 (1:0). Войнов (Ковальчук), 2:04 (2:0 - бол.). Плотников (Ковальчук, Войнов), 4:20 (3:0 - бол.). Дадонов (Хафизуллин, Гусев), 9:37 (4:0 - бол.). Дадонов (Хафизуллин, Шипачёв), 15:48 (5:0). Гусев (Дадонов), 22:09 (6:0). Плотников (Ковальчук, Шипачёв), 25:06 (7:0). Дадонов (Шипачёв, Гусев), 41:56 (8:0). Ковальчук (Гусев, Шипачёв), 51:53 (9:0 - бол.).
Место и дата
15 ноября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция