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«Авангард» в отсутствии Канарейкна переиграл «Куньлунь»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Авангард» переиграл на выезде пекинский «Куньлунь» со счетом 4:3. Отметим, что на матче отсутствовал главный тренер «ястребов» Федор Канапрейкин.

Заброшенными шайбами у гостей отличились Антон Бурдасов, Егор Мартынов, Илья Михеев и Владимир Субботка. У китайской команды точные бросоки на счету Игоря Величкина, Бретт Белльмор и Чэда Ро.

В следующей игре 17 ноября «Авангард» встретится в Хабаровске с местным «Амуром». «Куньлунь» в тот же день примет на своей площадке новокузнецкий «Металлург».

Напомним, что главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин из-за болей в спине пропустит выездные матчи омской команды с «Куньлунем», «Амуром» и и «Адмиралом».

КХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Куньлунь Ред Стар - Авангард - 3:4 (1:1, 0:3, 2:0)

Голы:

Величкин (Поникаровский, Альшевский), 2:47 (1:0). Бурдасов (Кучерявенко), 9:04 (1:1). Мартынов (Густафсон), 27:52 (1:2). Михеев (Медведев, Зубов), 28:13 (1:3). Соботка (Пережогин, Пестушко), 38:35 (1:4). Ро (Яласваара, Коллинс), 43:38 (2:4). Беллемор (Виклунд, Бакош), 58:50 (3:4).

Место и дата

15 ноября 15:00, ЛеСпортс Центр, Онлайн-трансляция

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