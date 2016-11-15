«Авангард» в отсутствии Канарейкна переиграл «Куньлунь»

«Авангард» переиграл на выезде пекинский «Куньлунь» со счетом 4:3. Отметим, что на матче отсутствовал главный тренер «ястребов» Федор Канапрейкин.

Заброшенными шайбами у гостей отличились Антон Бурдасов, Егор Мартынов, Илья Михеев и Владимир Субботка. У китайской команды точные бросоки на счету Игоря Величкина, Бретт Белльмор и Чэда Ро.

В следующей игре 17 ноября «Авангард» встретится в Хабаровске с местным «Амуром». «Куньлунь» в тот же день примет на своей площадке новокузнецкий «Металлург».

Напомним, что главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин из-за болей в спине пропустит выездные матчи омской команды с «Куньлунем», «Амуром» и и «Адмиралом».

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