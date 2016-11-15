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Председатель общества «Динамо»: Менеджмент предпринимает все усилия по закрытию долгов перед футболистами

Источник:  Р-СпортКомментарии

Председатель общества «Динамо» Владимир Стржалковский высказался о погашении долгов перед игроками футбольного клуба.

Ранее стало известно, что «Динамо» испытывает финансовые проблемы, из-за которых клуб отказался от участия в Кубке ФНЛ.

«Что касается задержек по заработной плате футболистам, то в настоящее время менеджмент клуба предпринимает все усилия по закрытию этих долгов», – приводит «Р-Спорт» слова Стржалковского.

Напомним, «Динамо» лидирует в ФНЛ, опережая «Тосно» на пять очков.

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