В Москве пройдет благотворительный турнир газеты «Советский спорт» по волейболу

В Москве 11 декабря в ГБУ ЦСП «ЛУЧ» состоится Всероссийский волейбольный турнир «II Кубок газеты Советский Спорт».

В турнире сможет принять участие абсолютно любая команда из любого региона России, а также из стран ближнего зарубежья. Список команд пополняется с каждым днём.

Организаторы мероприятия: газета «Советский Спорт» и Спортивное агентство «Лига Виктори».

Для участия необходимо сформировать волейбольную команду и подать заявку. Команды играют в составе шести игроков, допускаются смешанные составы (количество замен и болельщиков не ограниченно).

В программе: турнир по волейболу, дартсу, гиревому спорту, настольным играм; развлекательная программа от группы поддержки; викторины для участников и болельщиков; вручение призов от Звезды Российского волейбола.