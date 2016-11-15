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В Москве пройдет благотворительный турнир газеты «Советский спорт» по волейболу

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
В Москве пройдет благотворительный турнир газеты «Советский спорт» по волейболу
Источник: «Советский спорт»

В Москве 11 декабря  в ГБУ ЦСП «ЛУЧ» состоится Всероссийский волейбольный турнир «II Кубок газеты Советский Спорт». 

В турнире сможет принять участие абсолютно любая команда из любого региона России, а также из стран ближнего зарубежья. Список команд пополняется с каждым днём. 
Организаторы мероприятия: газета «Советский Спорт» и Спортивное агентство «Лига Виктори».

Для участия необходимо сформировать волейбольную команду и подать заявку. Команды играют в составе шести игроков, допускаются смешанные составы (количество замен и болельщиков не ограниченно).  

В программе: турнир по волейболу, дартсу, гиревому спорту, настольным играм; развлекательная программа от группы поддержки; викторины для участников и болельщиков; вручение призов от Звезды Российского волейбола. 

Турнир – благотворительный. Участвуя в нем, Вы помогаете детям, а именно приюту для детей сирот «Гнёздышко» (Московская область, г. Озёры). 

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