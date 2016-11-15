Видео: Охранник станцевал на матче «Амур» – «Сибирь»
Охранник «Платинум Арена» в Хабаровске по-своему попытался завести хоккеистов «Амура» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Сибирью».
Напомним, что «Сибирь» в гостях переиграла «Амур» в серии буллитов со счетом 4:3.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Амур - Сибирь - 3:4 Б. (0:2, 1:1, 2:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Беляков (Шалунов, Полашек), 11:55 (0:1). Шалунов (Бойчук, Глухов), 19:28 (0:2). Шумаков (Санников, Шалунов), 23:55 (0:3). Бывальцев (Ушенин В., Зуб), 25:49 (1:3 - бол.). Зогорна (Куусела, Кондратьев), 46:14 (2:3 - бол.). Кондратьев (Зогорна), 53:14 (3:3).
Победный буллит:
Шумаков - 3:4.
Место и дата
15 ноября 12:30, Платинум Арена, Онлайн-трансляция
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