Менеджер Карякина: Очередь в кассу стоит уже с полудня

Пиар-директор Российской шахматной федерации и менеджер Сергея Карякина Кирилл Зангалис из Нью-Йорка – специально для «Советского спорта».

- Как освещается матч в Америке? В «Нью-Йорк Таймс» публикуются колонки после каждой партии. Но все-таки надо понимать, что в Америке совсем другие виды спорта в приоритете – баскетбол, бейсбол. Понятно, их освещению уделяется много внимания. Но меня поражают зрители – перед каждой партией возле касс уже с 12 часов дня образуется очередь. Билеты не дешевые – по 75 долларов. Но интерес к матчу у публики высок. На всех желающих билетов не хватает. Зал вмешает 500 зрителей.

Напомним, 3-я партия матча на первенство мира между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным завершилась вничью на 78-м ходу.