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Александр Поветкин: Мне все равно, кто под каким допингом находится

Источник:  Vsenabox.ruКомментарии

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Александр Поветкин прокомментировал информацию, согласно которой допинг-проба Бермейна Стиверна, с которым россиянину предстоит провести бой 17 декабря, дала положительный результат.

«Мне все равно, кто под каким допингом находится! 17 декабря я выйду и буду биться», – заявил Александр.

Ранее стало известно, что это первый подобный инцидент с участием Стиверна, и поэтому в WBC решили ограничиться штрафом в 75 тысяч долларов, а также назначить боксеру из Канады 40 часов общественных работ.

Отметим, что Поветкин и Стиверн проведут поединок 17 декабря в Екатеринбурге.


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