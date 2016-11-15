Александр Поветкин: Мне все равно, кто под каким допингом находится

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Александр Поветкин прокомментировал информацию, согласно которой допинг-проба Бермейна Стиверна, с которым россиянину предстоит провести бой 17 декабря, дала положительный результат.



«Мне все равно, кто под каким допингом находится! 17 декабря я выйду и буду биться», – заявил Александр.



Ранее стало известно, что это первый подобный инцидент с участием Стиверна, и поэтому в WBC решили ограничиться штрафом в 75 тысяч долларов, а также назначить боксеру из Канады 40 часов общественных работ.



Отметим, что Поветкин и Стиверн проведут поединок 17 декабря в Екатеринбурге.



