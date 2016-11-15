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Япония победила Саудовскую Аравию в отборе ЧМ-2018

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Япония одержала победу над Саудовской Аравией (2:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира в Сайтаме.

У хозяев голы забили полузащитник «Севильи» Хироси Кийотаке, реализовавший пенальти, и полузащитник «Герты» Генки Харагути.

На 90-й минуте защитник Омар Хаусауи отыграл один мяч.

Япония набрала десять очков и догнала Саудовскую Аравию. Обе команды лидируют в группе B.

Сайтами (Япония)

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Азия

Группа B

4-й тур

Матч

Япония - Саудовская Аравия - 2:1 (0:0)

Место и дата

15 ноября 13:35, , Онлайн-трансляция

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