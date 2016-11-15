Япония победила Саудовскую Аравию в отборе ЧМ-2018
Япония одержала
победу над Саудовской Аравией (2:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира
в Сайтаме.
У хозяев голы забили полузащитник «Севильи» Хироси Кийотаке, реализовавший пенальти, и полузащитник «Герты» Генки Харагути.
На 90-й минуте защитник Омар Хаусауи отыграл один мяч.
Япония набрала десять очков и догнала Саудовскую Аравию. Обе команды лидируют в группе B.
Сайтами (Япония)
Чемпионат мира
Отборочный турнир
Азия
Группа B
4-й тур
Матч
Япония - Саудовская Аравия - 2:1 (0:0)
Место и дата
15 ноября 13:35, , Онлайн-трансляция
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