Даниил Квят: В следующем сезоне «Торо Россо» станет лучше

Гонщик «Торо Россо» Даниил Квят высказался о перспективах команды в следующем сезоне.

«Безусловно, в следующем году должно быть лучше, потому что использование прошлогоднего двигателя без каких-либо обновлений по ходу сезона не помогает. Если посмотреть на «Ред Булл», мотористы «Рено» сделали большой шаг вперед. Есть надежда, что так будет и в следующем году.

В «Торо Россо» работают хорошие специалисты. Так что я уверен, что мы сможем удивить пару раз», – приводит Autosport.com слова Квята.

В нынешнем сезоне Квят набрал 25 очков, тогда как его партнер по команде Карлос Сайнс – 46.