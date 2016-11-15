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В КНДР хотят, чтобы каждый футболист играл на уровне Месси

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Тренер футбольной академии в Пхеньяне Ри Ю-Ил на одной из пресс-конференций рассказал о планах КНДР по вопросу национальной сборной.

«Мы стараемся помочь нашим ребятам не растратить свой талант и превзойти уровень Лионеля Месси. Сейчас мы планируем стать лучшей сборной в Азии, а в будущем – мира», – цитирует специалиста Goal.

Отметим, что Месси является одним из лучших игроков за всю историю футбола. В активе игрока сборной Аргентины пять «Золотых мячей», а также все возможные трофеи на клубном уровне.

На данный момент сборная Северной Кореи занимает 126-е место в рейтинге ФИФА.


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