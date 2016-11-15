В Испания полиция задержала мошенника, представившегося агентом ФИФА

В Испания полиция задержала человека, выдававшего себя за представителя ФИФА, сообщает ТАСС со ссылкой на AS.

Мошенник требовал четыре тысячи евро с отца молодого футболиста за подписание контракта с одним из испанских клубов. Отец заплатил деньги, но футболист предложение из клуба так и не получил. Тогда отец связался с клубом, где ему ответили, что им ничего не известно по этому вопросу.

После этого полиция начала расследование. Задержанным оказался 43-летний выходец из Сенегала. Он уже доставлен в суд города Альхерсираса.