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В Испания полиция задержала мошенника, представившегося агентом ФИФА

Источник:  ТАССКомментарии

В Испания полиция задержала человека, выдававшего себя за представителя ФИФА, сообщает ТАСС со ссылкой на AS.

Мошенник требовал четыре тысячи евро с отца молодого футболиста за подписание контракта с одним из испанских клубов. Отец заплатил деньги, но футболист предложение из клуба так и не получил. Тогда отец связался с клубом, где ему ответили, что им ничего не известно по этому вопросу.

После этого полиция начала расследование. Задержанным оказался 43-летний выходец из Сенегала. Он уже доставлен в суд города Альхерсираса.

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