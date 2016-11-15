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Видео: Шумаков и Ушенин подрались во время матча «Амур» – «Сибирь»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Лучший бомбардир «Сибири» Сергей Шумаков подрался с нападающим «Амура» Владиславом Ушениным.

В концовке третьего отрезка времени матча континентальной хоккейной лиги «Амур» - «Сибирь» при счете 3:3 один из лидеров «Сибири» Сергей Шумаков и нападающий «Амура» Владислав Ушенин решили устроить небольшой кулачный поединок.


Напомним, что «Сибирь» оказалась сильнее «Амура» в серии послематчевых буллитов — 4:3.

КХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Амур - Сибирь - 3:4 Б. (0:2, 1:1, 2:0, 0:0, 0:1)

Голы:

Беляков (Шалунов, Полашек), 11:55 (0:1). Шалунов (Бойчук, Глухов), 19:28 (0:2). Шумаков (Санников, Шалунов), 23:55 (0:3). Бывальцев (Ушенин В., Зуб), 25:49 (1:3 - бол.). Зогорна (Куусела, Кондратьев), 46:14 (2:3 - бол.). Кондратьев (Зогорна), 53:14 (3:3).

Победный буллит:

Шумаков - 3:4.

Место и дата

15 ноября 12:30, Платинум Арена, Онлайн-трансляция


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