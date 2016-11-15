Россия – Румыния. Могилевец, Жирков и Миранчук в стартовом составе
Сборная России объявила стартовый состав на контрольный матч с командой Румынии.
Сборная России: Акинфеев (к), Семенов, Глушаков, Кокорин, Зобнин, Кудряшов, Кутепов, Миранчук, Жирков, Самедов, Могилевец.
Сборная
Румынии: Пантилимон – Энаке, Сэпунару, Григоре, Латовлевич – Препелицэ, Марин – Ротариу, Станчу, Грозав – Андоне.
Стартовый состав @TeamRussia : Акинфеев (к), Семенов, Глушаков, Кокорин, Зобнин, Кудряшов, Кутепов, Миранчук, Жирков, Самедов, Могилевец. pic.twitter.com/CED4RgY4LV— Сборная России (@TeamRussia) 15 Samhain 2016
Напомним, матч состоится сегодня, 15 ноября и начнется в 19:00 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
Состав
Россия: Акинфеев, Кудряшов, Кутепов, Семёнов, Жирков (Оздоев, 46), Миранчук, Самедов, Могилевец, Зобнин, Глушаков, Кокорин
Румыния: Пантилимон, Григоре, Латовлевичи, Сэпунару, Препелицэ, Энаке, Марин, Грозав, Ротариу, Андоне, Станку
Судья:
Алексей Кульбаков (Белоруссия)
Место и дата
15 ноября 19:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция