Рафаэль Варан: Нет никаких причин для ухода из «Реала»

Защитник мадридского «Реала» и сборной Франции Рафаэль Варан поведал о своих планах на будущее, отметив, что не собирается менять клубную прописку.



«Скажу так: в данный момент все прекрасно и я хочу остаться в «Реале» до конца своей карьеры. В футболе дела идут очень быстро, но почему бы не завершить свои выступления здесь? Нет никаких причин для ухода, потому что я чувствую себя в Мадриде очень хорошо. Конечно, никто не знает, что случится в будущем, однако, мы ведь говорим о настоящем времени», – цитирует 23-летнего футболиста Le Figaro.



Минувшим летом сообщалось, что в услугах Варана был заинтересован бывший наставник «сливочных» Жозе Моуринью, который на данный момент является главным тренером «Манчестер Юнайтед». По информации английских СМИ, француз мог получать в новой команде в два раза больше, но в итоге он принял решение не покидать «Реал».



Варан защищает цвета «Реала» c 2011 года. В нынешнем сезоне 23-летний футболист сыграл во всех турнирах 13 матчей, забил 2 гола и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt.de оценивает защитника в 30 млн евро, а его контракт с «Реалом» рассчитан до 2020 года.



