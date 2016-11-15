Heroic приглашена на турнир IGL 2016 по CS:GO

Организаторы International Gaming League 2016 анонсировали список приглашенных команд на турнир.



Приглашения получили Heroic, compLexity Gaming, Luminosity Gaming и VAULT. Датский коллектив Heroic согласился принять участие в IGL 2016 при условии, если не попадут в плей-офф IEM Oakland.



Напомним, что VG.CyberZen стала победителем весеннего сезона IGL 2016, а FIVE eSports Club и 5Power Club - летнего. Эти команды также примут участие в турнире.



LAN-финал International Gaming League 2016 пройдет в Китае с 20 по 27 ноября. Призовой фонд турнира составит 100 000 долларов.



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