Федор Чалов: Кумиром в ЦСКА является Вагнер Лав, а эталоном нападающего – Роналдо

18-летний нападающий московского ЦСКА Федор Чалов рассказал, как совмещает учебу и футбол, а также назвал игрока армейцев, с которого старается брать пример.



«Как удается совмещать учебу и футбол? Сейчас гораздо проще, учусь в спортивном вузе. На самом деле всегда учился хорошо, никогда не было проблем, и учеба не мешала футболу.



Кто является эталоном нападающего? Роналдо. Не Криштиану, а «Зубастик»! Кумир в детстве и кумир в ЦСКА? С детства равнялся на папу, он по сей день пример для меня. Что касается игроков ЦСКА, назову Вагнера Лава», – цитирует форварда официальный Twitter ЦСКА.

В нынешнем сезоне юный игрок провел в РФПЛ один матч, не отметившись голевыми действиями на поле, а в матче группового этапа Юношеской Лиги чемпионов с «Монако» футболист оформил покер (5:0).