Нападающий новокузнецкого «Металлурга» Александр Комаристый прокомментировал поражение от «Адмирала» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Двоякое впечатление осталось от игры. Много удалений, причем немало из них совсем необоснованных. В игре сумбур идет — кто-то «сидит», кто-то переигрывает смены. Хорошо, что заработали одно очко, но, если бы сыграли понадежнее — могли бы все три балла заработать.

- В конце основного времени вам удалось сравнять счет.

- Все наши игроки приехали на пятак, защитник доставил туда шайбу и получилось, что просто затолкали ее в ворота.

- Какой настрой на игру в Китае?

- Мы можем играть со всеми. Играть нужно на победу, стараться играть более организованно и меньше удаляться.

Напомним, «Адмирал» на домашнем льду одержал победу над новокузнецким «Металлургом» в овертайме со счетом 3:2. В составе гостей шайбы забросили Кирилл Семнов и Александр Комаристый. У победителей отличились Владимир Ткачев, Артем Земченок и Джеймс Вишневки, забивший в овертайме.

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