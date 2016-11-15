Александр Комаристый: Если бы сыграли понадежнее - могли бы победить
Нападающий новокузнецкого «Металлурга» Александр Комаристый прокомментировал поражение от «Адмирала» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
- Двоякое впечатление осталось от игры. Много удалений, причем немало из них совсем необоснованных. В игре сумбур идет — кто-то «сидит», кто-то переигрывает смены. Хорошо, что заработали одно очко, но, если бы сыграли понадежнее — могли бы все три балла заработать.
- В конце основного времени вам удалось сравнять счет.
- Все наши игроки приехали на пятак, защитник доставил туда шайбу и получилось, что просто затолкали ее в ворота.
- Какой настрой на игру в Китае?
- Мы можем играть со всеми. Играть нужно на победу, стараться играть более организованно и меньше удаляться.
Напомним, «Адмирал» на домашнем льду одержал победу над новокузнецким «Металлургом» в овертайме со счетом 3:2. В составе гостей шайбы забросили Кирилл Семнов и Александр Комаристый. У победителей отличились Владимир Ткачев, Артем Земченок и Джеймс Вишневки, забивший в овертайме.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Адмирал - Металлург Нк - 3:2 О.Т. (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)
Голы:
Ткачёв (Саболич, Сигарев), 2:33 (1:0 - бол.). Семёнов 17:55 (1:1 - мен.). Земчёнок (Краснослободцев, Райт), 30:16 (2:1). Комаристый (Земченко, Лямкин), 58:08 (2:2). Висневски (Краснослободцев, Райт), 60:42 (3:2).
Место и дата
15 ноября 12:30, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция