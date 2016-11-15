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Лепихин стал чемпионом Евразии и Тихоокеанского региона по версии WBC

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский боксер Василий Лепихин одержал победу над соотечественником Константином Питерновым в бою за титул чемпиона Евразии и Тихоокеанского региона по версии WBC в полутяжелом весе.

Лепехин выиграл этот поединок техническим нокаутом во втором раунде. Питернов побывал в нокдауне в середине второго раунда, после чего пропустил много ударов, а в перерыве решил прекратить встречу, сославшись на травму плеча.

Отметим, что этот титул стал четвертым для Василия после поясов чемпиона России, Паназиатской боксерской ассоциации и Восточного региона WBO.


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