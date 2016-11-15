Лепихин стал чемпионом Евразии и Тихоокеанского региона по версии WBC

Российский боксер Василий Лепихин одержал победу над соотечественником Константином Питерновым в бою за титул чемпиона Евразии и Тихоокеанского региона по версии WBC в полутяжелом весе.



Лепехин выиграл этот поединок техническим нокаутом во втором раунде. Питернов побывал в нокдауне в середине второго раунда, после чего пропустил много ударов, а в перерыве решил прекратить встречу, сославшись на травму плеча.



Отметим, что этот титул стал четвертым для Василия после поясов чемпиона России, Паназиатской боксерской ассоциации и Восточного региона WBO.



