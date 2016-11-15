Сергей Ковалев: Я большой фанат Макгрегора

Чемпион мира по боксу Сергей Ковалев заявил, что болеет за ирландского бойца Конора Макгрегора.

«Я большой фанат Макгрегора. За ним интересно наблюдать из-за его стиля. Вижу немного самого себя в Коноре, он тоже «разрушитель» – не только зрелищно проводит бои, но и умно.

Я не смог посетить бой Макгрегора с Альваресом, потому что готовлюсь к поединку с Андре Уордом. Но я болел за ирландца. Возможно, он тоже будет болеть за меня»

Напомним, бой Ковалев - Уорд состоится 19 ноября в Лас-Вегасе. На кону будут стоять чемпионские пояса WBA, IBF и WBO принадлежащие российскому боксеру.