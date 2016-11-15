Владимир Соботка: Все больше походило на тренировку

Нападающий «Авангарда» Владимир Соботка прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня».

- Я бы сказал, игра была странной. На трибунах было не так много болельщиков, все больше походило на тренировку. Я не хочу сказать, что противник недостаточно хорош. «Куньлунь Ред Стар» – сильная команда, и мы рады тому, что удалось взять три очка! Главное – нам нужно оставаться сфокусированными на протяжении всех 60 минут и больше не допускать таких концовок. Ведь у них был реальный шанс забить, и мы бы недосчитались важных очков. Ведя со счетом 4:1, мы расслабились, посчитали, что все уже сделано. Каждому нужно об этом подумать и сохранять концентрацию в течение всего матча.

- Насколько важно для тебя было забить сегодня гол?

- Я об этом не думал, просто старался играть максимально хорошо. Рад, что удалось забросить шайбу. В целом я не очень доволен своей игрой в последнее время, нужно подтянуться. Стараюсь быть готовым к каждой игре на все 100%.

- В прошлом сезоне тебе уже доводилось бывать на выезде на Дальнем Востоке. Правда ли, что это самый сложный маршрут для игроков?

- Да, несомненно. Это связано с разницей во времени, длительными перелетами. Но все находятся в равных условиях. Нужно стараться отдыхать, в том числе и в самолете, пить побольше воды. Мы все профессионалы и должны понимать, что нужно нашему телу, - передает слова Соботки пресс-служба омского клуба.

Напомним, что «Авангард» переиграл «Куньлунь» со счетом 4:3.