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Гурам Аджоев: Почему-то никто не говорит о том, что мы разгрузили зарплатную ведомость в «Динамо» на 68 миллионов евро

Источник:  Myslo.ruКомментарии

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев вспомнил период работы в московском «Динамо», где он трудился спортивным директором с 2013 по 2015 гг.

– Многие болельщики к вашему появлению в «Арсенале» отнеслись негативно. Сразу же пошла гулять история о массовом бесплатном уходе игроков из московского «Динамо», когда вы там работали.
– Очень легко рассуждать, когда ты не знаешь ситуации изнутри. Все только и говорят о массовом уходе игроков бесплатно. Но многие забывают о дельнейшей судьбе большинства из этих футболистов. За исключением единиц, основная масса либо закончила карьеру, либо играет в клубах, не способных позволить себе тратить деньги на трансферном рынке.

Если сюда добавить тот уровень заработных плат, которые получала эта основная масса игроков, как вы думаете, много клубов могли бы позволить себе платить деньги за этих футболистов? Зато почему-то никто не говорит о том, что мы разгрузили зарплатную ведомость с уходом данных игроков на 68 миллионов евро. Да, при мне также из клуба бесплатно ушли Смолов и Юсупов, но данные уходы сопровождались рядом факторов, которые я бы не хотел бы озвучивать, – приводит слова Аджоева myslo.ru.


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