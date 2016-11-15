Евгений Медведев: Первые 10 минут мы входили игру

Капитан «Авангарда» Евгений Медведев прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня».

- Первые 10 минут мы входили игру. Был сложный перелет, не было раскатки сегодня, хотя сделали акцент на разминку. Но все равно нам пришлось вкатываться, а потом здорово забили. Я считаю, сегодня два периода получились у нас, третий немного смазали, стараясь играть по счёту, чего не следовало делать. Те моменты, которые создавались, нужно было реализовывать. Тогда доиграли бы спокойно матч, без нервотрёпки.

- Как сказалось то, что главный тренер сегодня дистанционно руководил командой?

- Думаю, у нас достаточно лидеров в команде, которые могут взять на себя ответственность и повести за собой команду. Федору Леонидовичу желаем скорейшего выздоровления и поскорее занять свое место на тренерском мостике, - передает слова Медведева пресс-служба омского клуба.

Напомним, что «Авангард» переиграл «Куньлунь» со счетом 4:3.



