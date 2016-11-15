Владимир Юрзинов: Сказывается, что мы провели три тяжелых игры на выезде

Главный тренер «Куньлуня» Владимир Юрзинов поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом».

- Сегодня нам противостояла хорошая команда. Первые два периода нам не хватало движения - видимо, сказывается, что мы провели три тяжелых игры на выезде.

«Авангард» - очень хорошая, очень сильная команда, где собраны настоящие мастера. В третьем периоде мы сумели приблизиться к сопернику, и, не смотря на то, что гости сегодня играли лучше, у нас была возможность за пять секунд до конца сравнять счёт. Сказывается усталость: нам пришлось длительный период играть в три пятёрки, поэтому некоторые ведущие игроки у нас сейчас травмированы, - цитирует Юрзинова официальный сайт «Авангарда».

Напомним, что «Авангард» переиграл «Куньлунь» со счетом 4:3.