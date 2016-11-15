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Владимир Семенов: Было тяжело в конце, хорошо, что мы выстояли

Источник:  ХК «Авангард»Комментарии

Старший тренер ХК «Авангард» Владимир Семенов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «»Куньлуня».

- Хорошо работали два периода. Строго играли по выработанному плану, повели в счёте, забили четыре гола, создали достаточно моментов, чтобы увеличить счет. Но, к сожалению, в третьем периоде из-за удалений пропустили шайбу и в дальнейшем дали кислород нашим соперникам, которые встрепенулись. Было тяжело в конце, хорошо, что мы выстояли и забрали три очка.

- Как взаимодействовали с Федором Леонидовичем? Созванивались?
- Да, он звонил, мы разговаривали и обменивались впечатлениями.

- С чем вы связываете такие нервные концовки, которые у нас буквально в каждом матче случаются?
- Мы бы сами хотели знать. Никак не можем докопаться до причины проблемы. Физики у нас хватает – с этим все в порядке. Возможно, недостает спортивной дисциплины. Я имею в виду удаления: нас оставляют втроем в ситуации, когда это совсем не нужно и нет такой необходимости. Пропущенная шайба добавляет и негатива, и, возможно, какой-то нервозности, - цитирует Семенова официальный сайт «Авангарда».

Напомним, что «Авангард» переиграл «Куньлунь» со счетом 4:3.

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