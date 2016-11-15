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Рамзан Кадыров: Виталий Мутко сказал, что «Ахмат-Арена» имеет отличные условия для проведения матчей мирового уровня

Источник:  InstagramКомментарии

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о своей встрече с президентом РФС Виталием Мутко.

«Дорогие друзья! Сегодня в Грозный прибыл заместитель Председателя Правительства России Виталий Мутко. Он посетил спортивные объекты столицы Чечни. Первым делом ознакомился с Дворцом спорта «Колизей». Виталий Леонтьевич дал исключительно высокую оценку данному комплексу, отметив, что созданы прекрасные условия для тренировок, подготовки спортсменов высокого класса, а также занятий с юными любителями физкультуры. Вице-премьер также побывал на одном из самых крупных автодромов России. Он расположен в Заводском районе Грозного. Специалисты рассказали, что автодром уже принимает различные первенства и чемпионаты по автоспорту. Виталий Леонтьевич отдал дань памяти Первому Президенту ЧР, Герою России Ахмат-Хаджи Кадырову. Он побывал в музее имени Ахмат-Хаджи Кадырова и посмотрел экспозицию. Гостю очень понравился спорткомплекс «Ахмат-Арена». Виталий Леонтьевич подчеркнул, что стадион имеет отличные условия для проведения матчей мирового уровня. Вместе мы наблюдали за игрой между сборными командами России и Румынии», - написал Кадыров в своем инстаграме.

Дорогие друзья! Сегодня в Грозный прибыл заместитель Председателя Правительства России Виталий Мутко. Он посетил спортивные объекты столицы Чечни. Первым делом ознакомился с Дворцом спорта "Колизей". Виталий Леонтьевич дал исключительно высокую оценку данному комплексу, отметив, что созданы прекрасные условия для тренировок, подготовки спортсменов высокого класса, а также занятий с юными любителями физкультуры. Вице-премьер также побывал на одном из самых крупных автодромов России. Он расположен в Заводском районе Грозного. Специалисты рассказали, что автодром уже принимает различные первенства и чемпионаты по автоспорту. Виталий Леонтьевич отдал дань памяти Первому Президенту ЧР, Герою России Ахмат-Хаджи Кадырову. Он побывал в музее имени Ахмат-Хаджи Кадырова и посмотрел экспозицию. Гостю очень понравился спорткомплекс "Ахмат-Арена". Виталий Леонтьевич подчеркнул, что стадион имеет отличные условия для проведения матчей мирового уровня. Вместе мы наблюдали за игрой между сборными командами России и Румынии. #Кадыров #Россия #Чечня #Мутко #Футбол #Румыния

Видео опубликовано Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95)

«Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча Россия - Румыния.

Матч

Россия - Румыния - 1:0 (0:0)

Голы

Оздоев 90 (1:0).

Состав

Россия: Акинфеев, Кудряшов (Новосельцев, 84), Кутепов, Семёнов, Жирков (Оздоев, 46), Миранчук (Полоз, 61), Самедов, Могилевец (Ерохин, 68), Зобнин, Глушаков, Кокорин

Румыния: Пантилимон, Григоре (Цыру, 90), Латовлевичи (Филип, 66), Сэпунару, Препелицэ, Энаке, Марин, Грозав (Попа, 83), Ротариу, Андоне, Станку (Неделку, 90)

Предупреждения:

нет - Препелицэ, 72

Судья:

Алексей Кульбаков (Белоруссия)

Место и дата

15 ноября 19:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция

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