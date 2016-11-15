Евгений Рымарев: СКА забросил пять шайб, «Барыс» тоже может

Нападающий «Барыса» Евгений Рымарев поделился впечатлениями от первого периода матча против СКА (0:5).

- Что не получается у «Барыса» в этой встрече?

- Практически ничего. Мы пропустили быстрый гол, плюс удаление у нас, немного расклеились. Они забили пять, мы тоже сможем, почему нет.

- За счет чего планируете прибавлять в оставшихся периодах?

- В защите лучше играть, постараемся не удаляться, - сказал Рымарев в эфире Life78.

Напомним, после первого периода счет 5:0 в пользу армейцев. «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию.