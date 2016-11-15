Евгений Рымарев: СКА забросил пять шайб, «Барыс» тоже может
Нападающий «Барыса» Евгений Рымарев поделился впечатлениями от первого периода матча против СКА (0:5).
- Что не получается у «Барыса» в этой встрече?
- Практически ничего. Мы пропустили быстрый гол, плюс удаление у нас, немного расклеились. Они забили пять, мы тоже сможем, почему нет.
- За счет чего планируете прибавлять в оставшихся периодах?
- В защите лучше играть, постараемся не удаляться, - сказал Рымарев в эфире Life78.
Напомним, после первого периода счет 5:0 в пользу армейцев. «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию.
Матч
СКА - Барыс - 9:0 (5:0, 2:0, 2:0)
Голы:
Дадонов (Шипачёв, Гусев), 1:22 (1:0). Войнов (Ковальчук), 2:04 (2:0 - бол.). Плотников (Ковальчук, Войнов), 4:20 (3:0 - бол.). Дадонов (Хафизуллин, Гусев), 9:37 (4:0 - бол.). Дадонов (Хафизуллин, Шипачёв), 15:48 (5:0). Гусев (Дадонов), 22:09 (6:0). Плотников (Ковальчук, Шипачёв), 25:06 (7:0). Дадонов (Шипачёв, Гусев), 41:56 (8:0). Ковальчук (Гусев, Шипачёв), 51:53 (9:0 - бол.).
Место и дата
15 ноября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция