Валентин Балахничёв: Думаю, скрытым свидетелем ВАДА является Соболевский

Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничёв выразил мнение, что вторым российским информатором Всемирного антидопингового агентства является Тимофей Соболевский.

«Макларен туманно говорил о том, что у них есть и скрытый свидетель. По простому стечению обстоятельств, за год до отъезда Родченкова туда уехал Соболевский. Я думаю, что именно он является вторым скрытым свидетелем, который может дополнительно обосновать те сведения, которые представил Родченков. Он был работником Антидопингового центра Российской Федерации. Вместе с ним в США уехал и работник, который отвечал за разработку компьютерных систем в Антидопинговом центре», – приводит слова Балахничёва «Комсомольская правда».



Напомним, бывший заместитель главы московской антидопинговой лаборатории Тимофей Соболевский, который дважды признавался лучшим ученым мира в области антидопинга, работает в США.



Ранее сообщалось, что информатором WADA является экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.





