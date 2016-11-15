Виталий Мутко: «Лужники» и стадион в Сочи мы откроем матчем с топовой командой
Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко в перерыве матча Россия - Румыния рассказал о том, с какими командами в следующем году предстоит сыграть национальной сборной.
«В следующем году мы будем планировать более серьезные игры, это будет и открытие стадиона в Сочи, мы рассмотрим одну из сильнейших команд, ведем переговоры сейчас с Бельгией. Думаем, что «Лужники» мы попробуем открыть игрой с одной из топовых команд – или Бразилии, или Испании, или Италии. Мы ведем такие переговоры. В целом следующий год – это уже будут более серьезные соперники, где можно будет уже и наигрывать команду, и костяк будет определен», - цитирует Мутко «Р-Спорт» со ссылкой на «Первый» канал.
«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию встречи Россия - Румыния.
Матч
Голы
Оздоев 90 (1:0).
Состав
Россия: Акинфеев, Кудряшов (Новосельцев, 84), Кутепов, Семёнов, Жирков (Оздоев, 46), Миранчук (Полоз, 61), Самедов, Могилевец (Ерохин, 68), Зобнин, Глушаков, Кокорин
Румыния: Пантилимон, Григоре (Цыру, 90), Латовлевичи (Филип, 66), Сэпунару, Препелицэ, Энаке, Марин, Грозав (Попа, 83), Ротариу, Андоне, Станку (Неделку, 90)
Предупреждения:
нет - Препелицэ, 72
Судья:
Алексей Кульбаков (Белоруссия)
Место и дата
15 ноября 19:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция