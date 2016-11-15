Виталий Мутко: «Лужники» и стадион в Сочи мы откроем матчем с топовой командой

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко в перерыве матча Россия - Румыния рассказал о том, с какими командами в следующем году предстоит сыграть национальной сборной.

«В следующем году мы будем планировать более серьезные игры, это будет и открытие стадиона в Сочи, мы рассмотрим одну из сильнейших команд, ведем переговоры сейчас с Бельгией. Думаем, что «Лужники» мы попробуем открыть игрой с одной из топовых команд – или Бразилии, или Испании, или Италии. Мы ведем такие переговоры. В целом следующий год – это уже будут более серьезные соперники, где можно будет уже и наигрывать команду, и костяк будет определен», - цитирует Мутко «Р-Спорт» со ссылкой на «Первый» канал.

«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию встречи Россия - Румыния.