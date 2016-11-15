Ларс Блумквист: Мхитарян быстрее бы привык к чемпионату России, чем к АПЛ. Ему нужно дать время

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Ларс Блумквист прокомментировал выступление полузащитника сборной Армении Генриха Мхитаряна в составе «красных дьяволов».



«Этот парень может стать звездой мирового футбола. «Юнайтед» – большой клуб, а в таких командах вам нужно больше времени на адаптацию. Возможно, Генрих быстрее бы привык к темпу чемпионата России, но когда ты видишь, как он читает игру и чего достиг в других первенствах, то все вопросы отпадают. Ему, однозначно, нужно дать время, прежде, чем Мхитарян начнет забивать на «Олд Траффорд», – цитирует Блумквиста Goal.

Напомним, игрок перешел в английский клуб минувшим летом из дортмундской «Боруссии», подписав контракт с новой командой до 2020 года. Как отмечают английские СМИ, Мхитарян не выходит на поле по решению наставника команды Жозе Моуринью. Его отсутствие на поле не связано с повреждением.

В нынешнем сезоне 27-летний футболист провел во всех турнирах за «МЮ» 6 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле.









