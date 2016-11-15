Ли «FoREV» Санг Дон стал основным игроком MVP.Phoenix

Кореец Ли «FoREV» Санг Дон зарегистрировался в системе регистрации составов Valve в качестве основного игрока в команде MVP.Phoenix по Dota 2.



Роль запасного игрока в команде перешла к Ли «ReiseN» Юн Енгу, который выступал в роли саппорта.



Напомним, что Санг Дон покинул состав Team Secret и 11 ноября зарегистрировался в качестве запасного игрока команды MVP.Phoenix.



Согласно новым правила Valve, участники The Boston Major 2016 могут пригласить к себе одного запасного игрока из команд, которые не прошли квалификацию на major-турнир. Запасной игрок также может выступить на Major вместо основного.



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