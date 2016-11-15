Сборная России обыграла команду Румынии, забив на последней минуте
Сборная России в Грозном на «Ахмат-Арене» с минимальным счетом обыграла команду Румынии со счетом 1:0.
Единственный гол встречи забил на второй компенсируемой минуте полузащитник хозяев поля Магомед Оздоев.
В составе сборной Румынии приняли участие два игрока РФПЛ Андрей Перепелицэ («Ростов») и Георге Грозав («Терек»).
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.
Матч
Голы
Оздоев 90 (1:0).
Состав
Россия: Акинфеев, Кудряшов (Новосельцев, 84), Кутепов, Семёнов, Жирков (Оздоев, 46), Миранчук (Полоз, 61), Самедов, Могилевец (Ерохин, 68), Зобнин, Глушаков, Кокорин
Румыния: Пантилимон, Григоре (Цыру, 90), Латовлевичи (Филип, 66), Сэпунару, Препелицэ, Энаке, Марин, Грозав (Попа, 83), Ротариу, Андоне, Станку (Неделку, 90)
Предупреждения:
нет - Препелицэ, 72
Судья:
Алексей Кульбаков (Белоруссия)
Место и дата
15 ноября 19:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция